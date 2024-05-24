Глава ФСБ разоблачил попытку Киева расколоть СНГ с помощью теракта в "Крокусе"

Одной из целей, которую хотели достигнуть организаторы террористической атаки на "Крокус сити холл", было нанесение урона отношениям стран, входящих в Содружество Независимых Государств (СНГ), за счёт разжигания вражды на религиозной и национальной почвах. Об этом сообщил руководитель ФСБ РФ Александр Бортников во время выступления на заседании Совета глав органов безопасности спецслужб СНГ.

"Уверены, что одной из целей заказчиков данного теракта является нанесение ущерба отношениям стран СНГ с использованием религиозного и национального факторов. Наши геополитические оппоненты рассчитывают разрушить уникальный межэтнический и межконфессиональный баланс, сложившийся за длительный период сосуществования наших народов", — объяснил директор ФСБ.