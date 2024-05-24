Глава ФСБ разоблачил попытку Киева расколоть СНГ с помощью теракта в "Крокусе"
Бортников: Организаторы теракта в "Крокусе" хотели навредить отношениям в СНГ
Одной из целей, которую хотели достигнуть организаторы террористической атаки на "Крокус сити холл", было нанесение урона отношениям стран, входящих в Содружество Независимых Государств (СНГ), за счёт разжигания вражды на религиозной и национальной почвах. Об этом сообщил руководитель ФСБ РФ Александр Бортников во время выступления на заседании Совета глав органов безопасности спецслужб СНГ.
"Уверены, что одной из целей заказчиков данного теракта является нанесение ущерба отношениям стран СНГ с использованием религиозного и национального факторов. Наши геополитические оппоненты рассчитывают разрушить уникальный межэтнический и межконфессиональный баланс, сложившийся за длительный период сосуществования наших народов", — объяснил директор ФСБ.
Бортников заявил, что между ГУР Незалежной и бойней в "Крокусе" имеется непосредственная связь. Директор ФСБ обещал, что все обстоятельства кровавой трагедии будут расследованы и никто из виновных не избежит справедливой кары. Он также выразил признательность коллегам из спецслужб стран СНГ, "оказывающим всемерное содействие и помощь" России в расследовании ужасающего теракта.
Напомним, что теракт в красногорском "Крокус сити холле" случился вечером 22 марта. Вооружённые боевики зашли в здание и начали стрелять по людям, ожидавшим концерта группы "Пикник", после чего подожгли зрительный зал и бежали. Их поймали в Брянской области, террористы двигались в сторону границы с Украиной. Жертвами теракта стали 144 человека, пострадали свыше 550. Задержаны не только четверо непосредственных исполнителей, но и их пособники. Следкому удалось установить связь боевиков со спецслужбами Украины. Впоследствии украинский след подтвердил и директор ФСБ.
Life.ru