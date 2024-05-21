Исполнители теракта в "Крокусе" не стали обжаловать продление ареста

Четверо обвиняемых в непосредственном участии в теракте в "Крокус сити холле" не стали обжаловать продление ареста до 22 августа. Это следует из картотеки московских судов общей юрисдикции.

Постановления о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Шамсидина Фаридуни*, Далерджона Мирзоева*, Муродали Рачабализоды*, Мухаммадсобира Файзова* вступили в силу, указано в базе судов.

Ранее другие фигуранты обжаловали свой арест. Речь идёт о Джумохоне Курбонове*, Мухаммаде Зоире Шарипзоде*, Назримаде Лутфуллои* и Якубджоне Юсуфзоде*.