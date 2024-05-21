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Регион
21 мая, 00:26

Исполнители теракта в "Крокусе" не стали обжаловать продление ареста

Террористы Файзов* (верхнее левое фото), Фаридуни* (нижнее левое), Рачабализода* (верхнее правое), Мирзоев* (нижнее правое). Обложка © Life.ru

Террористы Файзов* (верхнее левое фото), Фаридуни* (нижнее левое), Рачабализода* (верхнее правое), Мирзоев* (нижнее правое). Обложка © Life.ru

Четверо обвиняемых в непосредственном участии в теракте в "Крокус сити холле" не стали обжаловать продление ареста до 22 августа. Это следует из картотеки московских судов общей юрисдикции.

Постановления о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Шамсидина Фаридуни*, Далерджона Мирзоева*, Муродали Рачабализоды*, Мухаммадсобира Файзова* вступили в силу, указано в базе судов.

Ранее другие фигуранты обжаловали свой арест. Речь идёт о Джумохоне Курбонове*, Мухаммаде Зоире Шарипзоде*, Назримаде Лутфуллои* и Якубджоне Юсуфзоде*.

Нарышкин сообщил о поиске причастных к теракту в "Крокусе" за рубежом
Нарышкин сообщил о поиске причастных к теракту в "Крокусе" за рубежом

22 марта в красногорском "Крокус сити холле" произошёл теракт. Четверо боевиков расстреляли людей, которые пришли на концерт группы "Пикник", и подожгли здание. Преступники попытались сбежать на Украину, но их перехватили в Брянской области. В результате трагедии погибло 144 человека, свыше 550 пострадали. Следствие выяснило, что убийцы имеют связи с националистами с Украины. Всего по подозрению в организации теракта было задержано 12 человек, в том числе четверо исполнителей.

* Внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Никита Никонов
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