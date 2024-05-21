Исполнители теракта в "Крокусе" не стали обжаловать продление ареста
Террористы Файзов* (верхнее левое фото), Фаридуни* (нижнее левое), Рачабализода* (верхнее правое), Мирзоев* (нижнее правое). Обложка © Life.ru
Четверо обвиняемых в непосредственном участии в теракте в "Крокус сити холле" не стали обжаловать продление ареста до 22 августа. Это следует из картотеки московских судов общей юрисдикции.
Постановления о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Шамсидина Фаридуни*, Далерджона Мирзоева*, Муродали Рачабализоды*, Мухаммадсобира Файзова* вступили в силу, указано в базе судов.
Ранее другие фигуранты обжаловали свой арест. Речь идёт о Джумохоне Курбонове*, Мухаммаде Зоире Шарипзоде*, Назримаде Лутфуллои* и Якубджоне Юсуфзоде*.
22 марта в красногорском "Крокус сити холле" произошёл теракт. Четверо боевиков расстреляли людей, которые пришли на концерт группы "Пикник", и подожгли здание. Преступники попытались сбежать на Украину, но их перехватили в Брянской области. В результате трагедии погибло 144 человека, свыше 550 пострадали. Следствие выяснило, что убийцы имеют связи с националистами с Украины. Всего по подозрению в организации теракта было задержано 12 человек, в том числе четверо исполнителей.
* Внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.