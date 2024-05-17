Суд в Москве продлил арест всем 12 обвиняемым по делу о теракте в "Крокусе"
Ещё четверым пособникам террористов из "Крокуса" продлили арест до 22 августа. Таким образом Басманный суд оставил всех 12 фигурантов дела в СИЗО.
Пособники террористов в зале суда. Видео © Life.ru
"Удовлетворить ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей Аминчону Исломову, Диловару Исломову, Исроилу Исломову, Алишеру Касимову", — зачитал постановление судья.
Напомним, 22 марта в красногорском "Крокус сити холле" произошёл теракт. Четверо боевиков расстреляли зрителей, которые пришли на концерт группы "Пикник", а затем подожгли здание. Преступники попытались сбежать на Украину, но их перехватили в Брянской области. В результате трагедии погибло 144 человека, более 550 — пострадали. Следствие выяснило, что убийцы имеют связи с националистами с Украины. Всего по подозрению в организации теракта было задержано 12 человек, в том числе четверо исполнителей: Далерджон Мирзоев*, Саидакрами Рачабализода*, Мухаммадсобир Файзов*, Шамсидин Фаридуни*. Накануне стало известно, что им и ещё четверым пособникам продлили арест до 22 августа.
* Внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
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