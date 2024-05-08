Нарышкин сообщил о поиске причастных к теракту в "Крокусе" за рубежом
Сергей Нарышкин. Обложка © Kremlin.ru
В настоящее время ведётся расследование для выявления причастных к организации теракта в "Крокус сити холле", находящихся за рубежом. Об этом журналистам сообщил глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.
"Расследование ведётся", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос РИА "Новости".
Напомним, 22 марта в подмосковном "Крокус сити холле" произошёл страшный теракт: четверо вооружённых террористов ворвались в концертный зал, где ожидался концерт рок-группы "Пикник", и открыли огонь, после чего подожгли здание и скрылись в направлении границы с Украиной. Боевиков задержали в Брянской области. Установлено, что их собирались принять представители спецслужб Незалежной. Жертвами стали 144 человека, ещё более 550 пострадали. Также задержаны пособники напавших. Следствие подтвердило связь фигурантов с украинскими националистами.