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8 мая, 06:12

Нарышкин сообщил о поиске причастных к теракту в "Крокусе" за рубежом

Сергей Нарышкин. Обложка © Kremlin.ru

Сергей Нарышкин. Обложка © Kremlin.ru

В настоящее время ведётся расследование для выявления причастных к организации теракта в "Крокус сити холле", находящихся за рубежом. Об этом журналистам сообщил глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

"Расследование ведётся", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос РИА "Новости".

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Напомним, 22 марта в подмосковном "Крокус сити холле" произошёл страшный теракт: четверо вооружённых террористов ворвались в концертный зал, где ожидался концерт рок-группы "Пикник", и открыли огонь, после чего подожгли здание и скрылись в направлении границы с Украиной. Боевиков задержали в Брянской области. Установлено, что их собирались принять представители спецслужб Незалежной. Жертвами стали 144 человека, ещё более 550 пострадали. Также задержаны пособники напавших. Следствие подтвердило связь фигурантов с украинскими националистами.

Матвей Константинов
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