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6 мая, 09:56

Фигурант дела о теракте в "Крокусе" хотел уехать в Сирию и бороться с ВС России

Назримада Лутфуллои*. Обложка © Life.ru

Назримада Лутфуллои*. Обложка © Life.ru

Арестованный по делу о теракте в подмосковном концертном комплексе "Крокус сити холл" Назримада Лутфуллои* поддерживал радикальных исламистов и собирался уехать в Сирию. Об этом свидетельствуют данные следствия.

"Лутфуллои* поддерживает радикальные течения ислама, придерживается позиции о необходимости вооружённой борьбы против лиц, которые не разделяют его религиозные взгляды, намеревался выехать в Сирию для противодействия местным правительственным войскам и Вооружённым силам России", — сказано в материалах следствия, которые публикует ТАСС.

По данным СК, 24-летний Лутфуллои* был одним из звеньев в схеме финансирования террористов.

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Трагедия в подмосковном "Крокусе" случилась 22 марта. В здание концертного комплекса ворвались вооружённые террористы, начавшие расстреливать людей на пути. Жертвами теракта стали 144 человека, ещё более 550 пострадали. Четверых головорезов накрыли в Брянской области, они двигались в сторону границы с Украиной, где их должны были принять представители украинских спецслужб.

* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Владимир Озеров
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