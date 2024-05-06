Фигурант дела о теракте в "Крокусе" хотел уехать в Сирию и бороться с ВС России
Назримада Лутфуллои*. Обложка © Life.ru
Арестованный по делу о теракте в подмосковном концертном комплексе "Крокус сити холл" Назримада Лутфуллои* поддерживал радикальных исламистов и собирался уехать в Сирию. Об этом свидетельствуют данные следствия.
"Лутфуллои* поддерживает радикальные течения ислама, придерживается позиции о необходимости вооружённой борьбы против лиц, которые не разделяют его религиозные взгляды, намеревался выехать в Сирию для противодействия местным правительственным войскам и Вооружённым силам России", — сказано в материалах следствия, которые публикует ТАСС.
По данным СК, 24-летний Лутфуллои* был одним из звеньев в схеме финансирования террористов.
Трагедия в подмосковном "Крокусе" случилась 22 марта. В здание концертного комплекса ворвались вооружённые террористы, начавшие расстреливать людей на пути. Жертвами теракта стали 144 человека, ещё более 550 пострадали. Четверых головорезов накрыли в Брянской области, они двигались в сторону границы с Украиной, где их должны были принять представители украинских спецслужб.
* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.