Суд Москве продлил арест четверым пособникам террористов, напавших на "Крокус"

Басманный суд Москвы продлил арест до 22 августа четверым обвиняемым по делу о теракте в подмосковном "Крокусе". Они оказались пособниками напавших на концертный зал.

"Суд удовлетворил ходатайство органов следствия и продлил Лутфуллои Назримаду*, Курбонову Джумахону Бегиджоновичу*, Юсуфзоду Якубджони Давлатхону*, Шарипзоду Муххамаду Заиру* меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 3 месяца, а всего до 4 месяцев 28 суток, до 22 августа 2024 года", — говорится в сообщении суда.