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Регион
16 мая, 14:25

Суд Москве продлил арест четверым пособникам террористов, напавших на "Крокус"

Басманный суд Москвы продлил арест до 22 августа четверым обвиняемым по делу о теракте в подмосковном "Крокусе". Они оказались пособниками напавших на концертный зал.

Пособники террористов, напавших на "Крокус", в зале суда. Видео © Life.ru

"Суд удовлетворил ходатайство органов следствия и продлил Лутфуллои Назримаду*, Курбонову Джумахону Бегиджоновичу*, Юсуфзоду Якубджони Давлатхону*, Шарипзоду Муххамаду Заиру* меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 3 месяца, а всего до 4 месяцев 28 суток, до 22 августа 2024 года", — говорится в сообщении суда.

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Напомним, 22 марта в концертном зале "Крокус сити холл" произошёл теракт. Перед выступлением группы "Пикник" четверо боевиков начали расстреливать зрителей, а затем подожгли здание. Террористы попытались сбежать на Украину, но их перехватили в Брянской области. В результате трагедии погибло 144 человека, более 550 — пострадали. Следствие установило, что убийцы связаны с националистами с Украины. Задержано 11 человек, в том числе четверо исполнителей теракта: Далерджон Мирзоев*, Саидакрами Рачабализода*, Мухаммадсобир Файзов*, Шамсидин Фаридуни*.

* Внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Обложка ©

Life.ru

Александра Мышляева
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