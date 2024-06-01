Два сотрудника "Крокуса" стали фигурантами уголовного дела
"Ъ": Сотрудники "Крокуса" стали фигурантами дела из-за закрытых пожарных дверей
Два сотрудника концертного зала "Крокус сити холл" стали фигурантами уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которое было возбуждено накануне. Об этом пишет газета "Коммерсант".
"Первоначально оно (дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. — Прим. Life.ru) расследовалось в отношении неустановленных лиц, однако, как стало известно "Ъ", его фигурантами уже стали два сотрудника концертного зала — им предъявили обвинение, но отпустили под подписку о невыезде", — сказано в материале.
По информации газеты, основанием для возбуждения уголовного дела стал факт закрытых пожарных выходов из зала. Свою вину фигуранты дела не признали.
Напомним, 22 марта террористы расстреляли посетителей "Крокус сити холла", подожгли зрительный зал и сбежали. Преступников поймали в Брянской области при попытке пересечь границу с Украиной. Жертвами теракта стали 144 человека, пострадало свыше 550. Задержаны четверо непосредственных исполнителей и их пособники. Следствие установило связь боевиков со спецслужбами Украины. Глава ФСБ России Александр Бортников заявил, что уже задержано более 20 человек, причастных к теракту.
Life.ru