Два сотрудника "Крокуса" стали фигурантами уголовного дела

Два сотрудника концертного зала "Крокус сити холл" стали фигурантами уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которое было возбуждено накануне. Об этом пишет газета "Коммерсант".

"Первоначально оно (дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. — Прим. Life.ru) расследовалось в отношении неустановленных лиц, однако, как стало известно "Ъ", его фигурантами уже стали два сотрудника концертного зала — им предъявили обвинение, но отпустили под подписку о невыезде", — сказано в материале.