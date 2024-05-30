Террористы из "Крокуса" не выплатят компенсации даже на пожизненном, уверены в ОНК

Даже если обвиняемые в теракте в "Крокус сити холле" и получат пожизненное лишение свободы, они не смогут выплатить компенсации потерпевшим, ведь им неоткуда будет взять деньги, рассказал РИА "Новости" член Общественной наблюдательной комиссии по защите прав человека в местах принудительного содержания Москвы Александр Мальцев.

Он напомнил, что заключённые зарабатывают мало, да и работать могут только треть из них. К тому же из зарплаты удерживается подоходный налог. Таким образом, итоговая сумма выплат в качестве компенсаций окажется крайне малой.