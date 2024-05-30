Террористы из "Крокуса" не выплатят компенсации даже на пожизненном, уверены в ОНК
Член ОНК Мальцев: Террористы из "Крокуса" не осилят компенсации пострадавшим
Даже если обвиняемые в теракте в "Крокус сити холле" и получат пожизненное лишение свободы, они не смогут выплатить компенсации потерпевшим, ведь им неоткуда будет взять деньги, рассказал РИА "Новости" член Общественной наблюдательной комиссии по защите прав человека в местах принудительного содержания Москвы Александр Мальцев.
Он напомнил, что заключённые зарабатывают мало, да и работать могут только треть из них. К тому же из зарплаты удерживается подоходный налог. Таким образом, итоговая сумма выплат в качестве компенсаций окажется крайне малой.
"Полностью выплатить нанесённый ущерб только тюремной зарплатой они не смогут даже за всю жизнь, проведённую за решёткой", — заключил Мальцев.
Напомним, 22 марта террористы расстреляли посетителей "Крокус сити холла", подожгли зрительный зал и сбежали. Их поймали в Брянской области при попытке пересечь границу с Украиной. Жертвами теракта стали 144 человека, пострадало свыше 550. Задержаны четверо непосредственных исполнителей и их пособники. Следствие установило связь боевиков со спецслужбами Украины. Глава ФСБ России Александр Бортников заявил, что уже задержано более 20 человек, причастных к теракту.