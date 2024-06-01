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Регион
1 июня, 12:04

Суд признал более 1700 человек потерпевшими по делу о теракте в "Крокусе"

Свыше 1700 человек признаны потерпевшими в рамках расследования уголовного дела о теракте в подмосковном "Крокусе". Об этом говорится в тексте постановления суда в отношении четырёх обвиняемых.

"В качестве потерпевших признано и допрошено в соответствующем статусе более 1700 человек, в качестве свидетелей допрошено более 800 человек", — указано в постановлении.

Кроме того, полицейские провели 20 обысков, осмотрели более 65 мест происшествия. Было назначено свыше 650 различных судебных экспертиз: баллистических, молекулярно-генетических, пожарно-технических, инженерно-строительных, дактилоскопических и судебно-медицинских.

Два сотрудника "Крокуса" стали фигурантами уголовного дела
Два сотрудника "Крокуса" стали фигурантами уголовного дела

Напомним, 22 марта террористы расстреляли посетителей "Крокус сити холла", которые пришли на концерт группы "Пикник". Боевики подожгли зрительный зал и сбежали, их удалось поймать в Брянской области при попытке пересечь границу с Украиной. Жертвами теракта стали 144 человека, пострадало свыше 550. Задержаны четверо непосредственных исполнителей и их пособники. Следствие установило связь боевиков со спецслужбами Украины. Глава ФСБ России Александр Бортников заявил, что уже задержано более 20 человек, причастных к теракту. СК также возбудил дело об оказании небезопасных услуг в "Крокусе".

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Life.ru

Дарья Нарыкова
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