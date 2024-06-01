Суд признал более 1700 человек потерпевшими по делу о теракте в "Крокусе"

Свыше 1700 человек признаны потерпевшими в рамках расследования уголовного дела о теракте в подмосковном "Крокусе". Об этом говорится в тексте постановления суда в отношении четырёх обвиняемых.



"В качестве потерпевших признано и допрошено в соответствующем статусе более 1700 человек, в качестве свидетелей допрошено более 800 человек", — указано в постановлении.