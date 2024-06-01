Суд признал более 1700 человек потерпевшими по делу о теракте в "Крокусе"
Свыше 1700 человек признаны потерпевшими в рамках расследования уголовного дела о теракте в подмосковном "Крокусе". Об этом говорится в тексте постановления суда в отношении четырёх обвиняемых.
"В качестве потерпевших признано и допрошено в соответствующем статусе более 1700 человек, в качестве свидетелей допрошено более 800 человек", — указано в постановлении.
Кроме того, полицейские провели 20 обысков, осмотрели более 65 мест происшествия. Было назначено свыше 650 различных судебных экспертиз: баллистических, молекулярно-генетических, пожарно-технических, инженерно-строительных, дактилоскопических и судебно-медицинских.
Напомним, 22 марта террористы расстреляли посетителей "Крокус сити холла", которые пришли на концерт группы "Пикник". Боевики подожгли зрительный зал и сбежали, их удалось поймать в Брянской области при попытке пересечь границу с Украиной. Жертвами теракта стали 144 человека, пострадало свыше 550. Задержаны четверо непосредственных исполнителей и их пособники. Следствие установило связь боевиков со спецслужбами Украины. Глава ФСБ России Александр Бортников заявил, что уже задержано более 20 человек, причастных к теракту. СК также возбудил дело об оказании небезопасных услуг в "Крокусе".
Life.ru