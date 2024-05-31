СК возбудил дело об оказании небезопасных услуг в "Крокусе"
"Крокус" сразу после теракта. Обложка © Life.ru
По факту террористического акта в "Крокус сити холле" Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Эта информация следует из постановления суда в отношении одного из обвиняемых в нападении.
"В одно производство с указанным уголовным делом (о теракте. — Прим. Life.ru) соединено уголовное дело, возбуждённое 25 марта 2024 года, по части 3 статьи 238 УК РФ", — говорится в постановлении.
Есть ли в рамках этого дела обвиняемые и подозреваемые, не уточняется. Наказание по указанной статье подразумевает лишение свободы на срок до десяти лет.
Ранее Life.ru рассказывал, что в ходе дела о теракте в "Крокусе" ФСБ было задержано более 20 человек. Разыскные работы продолжаются, сообщает глава ФСБ России Александр Бортников.
Напомним, 22 марта террористы расстреляли посетителей "Крокус сити холла", которые пришли на концерт группы "Пикник". Боевики подожгли зрительный зал и сбежали. Их поймали в Брянской области при попытке пересечь границу с Украиной. Жертвами теракта стали 144 человека, пострадало свыше 550.