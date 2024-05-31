СК возбудил дело об оказании небезопасных услуг в "Крокусе"

По факту террористического акта в "Крокус сити холле" Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Эта информация следует из постановления суда в отношении одного из обвиняемых в нападении.

"В одно производство с указанным уголовным делом (о теракте. — Прим. Life.ru) соединено уголовное дело, возбуждённое 25 марта 2024 года, по части 3 статьи 238 УК РФ", — говорится в постановлении.

Есть ли в рамках этого дела обвиняемые и подозреваемые, не уточняется. Наказание по указанной статье подразумевает лишение свободы на срок до десяти лет.