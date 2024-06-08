Глава Минздрава раскрыл, сколько человек остаётся в больницах после теракта в "Крокусе"
Мурашко: Пятеро пострадавших ещё остаются в больницах после теракта в "Крокусе"
Пятеро человек, которые пострадали в результате теракта в подмосковном "Крокусе", остаются на лечении в медицинских центрах. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"Пятеро пострадавших в результате теракта в "Крокус сити холле" продолжают проходить лечение в стационарах Москвы и федеральных центрах. Динамика состояния положительная", — приводит ТАСС слова министра.
Медикам удалось спасти их жизни. Состояние пациентов в настоящее время оценивается как средней степени тяжести.
Напомним, вечером 22 марта террористы расстреляли посетителей "Крокус сити холла", которые пришли на концерт группы "Пикник". Затем боевики подожгли зрительный зал и сбежали. Их поймали в Брянской области при попытке пересечь границу с Украиной. Жертвами теракта стали 144 человека, пострадали свыше 550, всего же более 1700 человек признаны потерпевшими. По обвинению в причастности к массовому убийству арестованы 18 человек. Следствие установило связь боевиков со спецслужбами Украины.
Life.ru