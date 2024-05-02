РКК продлил помощь пострадавшим и семьям жертв теракта в "Крокусе" до 2026-го

Российский Красный Крест (РКК) определил меры долгосрочной поддержки семей погибших и пострадавших в результате теракта в подмосковном "Крокус сити холле". Программа комплексной поддержки будет продолжена до 31 марта 2026 года, сообщили в пресс-службе организации.

"С первых дней Российский Красный Крест прилагает все усилия, чтобы обеспечить поддержку и заботу каждому, кто пострадал от этой страшной трагедии. Сейчас нам важно обеспечить долгосрочную поддержку на пути к восстановлению и адаптации. Весь месяц с момента, как мы открыли сбор пожертвований, мы оказывали срочные меры поддержки пострадавшим и параллельно уточняли потребности людей, которые нужно будет закрывать в долгосрочном периоде", — подчеркнул председатель РКК Павел Савчук.

Он выразил надежду, что поддержка поможет людям вернуть чувство безопасности и уверенности в завтрашнем дне.

По словам Савчука, материальную помощь уже успели получить 82 семьи, более чем 70 пострадавшим оказана психологическая помощь. Также свыше 130 семей получили от организации ваучеры в аптеки или гипермаркеты. Что касается долгосрочных мер поддержки, то пострадавшие могут рассчитывать на единовременную материальную помощь от 200 тысяч до пяти миллионов рублей. Тем, кому после трагедии присвоили первую группу инвалидности, выплатят по три миллиона рублей.