Россияне собрали для пострадавших и семей погибших в "Крокусе" 1,6 млрд
Мемориал у "Крокуса". Обложка © Life.ru
Россияне перечислили на помощь пострадавшим и семьям погибших в результате террористического акта в "Крокус сити холле" более полутора миллиарда рублей. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
"Огромное число людей не осталось в стороне. Вместе мы собрали в фонд Российского Красного Креста более 1,6 миллиарда рублей на помощь семьям погибших и пострадавшим. Спасибо всем неравнодушным", — написал он.
Напомним, сегодня 40 дней со дня теракта в "Крокус сити холле", у мемориала прошла панихида в память о погибших. 22 марта вооружённые террористы ворвались в здание, открыли огонь и устроили пожар. Боевиков задержали в Брянской области при попытке пересечь российско-украинскую границу. Трагедия унесла жизни 144 человек, ещё более 550 пострадали. Задержаны все четверо нападавших, а также их пособники. Всего по делу проходит 12 человек.