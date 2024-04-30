Россияне собрали для пострадавших и семей погибших в "Крокусе" 1,6 млрд

Россияне перечислили на помощь пострадавшим и семьям погибших в результате террористического акта в "Крокус сити холле" более полутора миллиарда рублей. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

"Огромное число людей не осталось в стороне. Вместе мы собрали в фонд Российского Красного Креста более 1,6 миллиарда рублей на помощь семьям погибших и пострадавшим. Спасибо всем неравнодушным", — написал он.