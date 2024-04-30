Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион

Россияне собрали для пострадавших и семей погибших в "Крокусе" 1,6 млрд

30 апреля, 12:50
Мемориал у "Крокуса". Обложка © Life.ru

Мемориал у "Крокуса". Обложка © Life.ru

Россияне перечислили на помощь пострадавшим и семьям погибших в результате террористического акта в "Крокус сити холле" более полутора миллиарда рублей. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

"Огромное число людей не осталось в стороне. Вместе мы собрали в фонд Российского Красного Креста более 1,6 миллиарда рублей на помощь семьям погибших и пострадавшим. Спасибо всем неравнодушным", — написал он.

Участник панихиды у руин "Крокуса" призвал россиян проснуться
Участник панихиды у руин "Крокуса" призвал россиян проснуться

Напомним, сегодня 40 дней со дня теракта в "Крокус сити холле", у мемориала прошла панихида в память о погибших. 22 марта вооружённые террористы ворвались в здание, открыли огонь и устроили пожар. Боевиков задержали в Брянской области при попытке пересечь российско-украинскую границу. Трагедия унесла жизни 144 человек, ещё более 550 пострадали. Задержаны все четверо нападавших, а также их пособники. Всего по делу проходит 12 человек.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!