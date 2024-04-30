Участник панихиды у руин "Крокуса" призвал россиян проснуться Участник панихиды у "Крокуса" заявил, что не вся Россия проснулась после теракта 30 апреля, 10:56 Посетитель мемориала у "Крокуса" рассказал о своих переживаниях после трагедии. Видео © Life.ru

Посетитель мемориала у стен "Крокус сити холла", где сегодня проходит панихида в память о жертвах теракта, считает, что не все россияне осознают необходимость сплотиться вокруг спецоперации даже после трагедии. Об этом мужчина рассказал корреспонденту Life.ru.

Посетитель мемориала у "Крокуса" рассказал о своих переживаниях после трагедии. Видео © Life.ru

"Боль и обида. Боль за погибших. Обида за то, страна до сих пор не проснулась. <…> То есть где-то идёт специальная военная операция, а где-то идёт поклонение золотому тельцу", — поделился Сергей.

По его словам, у многих россиян продолжается беспечная жизнь, а главное, находятся те, кто по-прежнему доверительно оглядывается на Запад. Сергей вспомнил про "золотого тельца", олицетворяющего в Библии культ денег и роскоши, который сегодня очень точно символизирует жизнь граждан, старающихся не замечать СВО.

Сергей пришёл к мемориалу "Крокуса", потому что от рук террористов погибли его друзья. Их останки очень долго не могли идентифицировать, так как тела сильно пострадали в пожаре, поделился мужчина.

Авторы Татьяна Миссуми