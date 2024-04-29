Стало известно, кем работал 12-й фигурант дела о теракте в "Крокусе"
Сотрудник хостела: Фигурант дела о теракте в "Крокусе" работал на стройке
Двенадцатый фигурант дела о теракте в "Крокусе" Джумохон Курбонов вместе со своим братом Сухробом работал на стройке в Москве. Об этом РИА "Новости" рассказал сотрудник хостела, где проживали мигранты.
"Человек трудился на организацию, жил спокойно, тихо…" — пояснил собеседник агентства, добавив, что в хостеле, где проживает три тысячи человек, невозможно знать всех в лицо.
Напомним, о задержании 12-го фигуранта дела о теракте в подмосковном "Крокус сити холле" стало известно 26 апреля. По версии следствия, Курбонов финансировал террористов, а также обеспечивал их средствами связи. 27 апреля он был арестован. Известно, что в Россию он прибыл в июле 2023 года.
ТАСС / Пресс-служба Басманного суда