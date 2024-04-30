Мать музыканта Вербенина, тело которого не нашли в "Крокусе", получит выплату

У матери музыканта Максима Вербенина, которого не признавали погибшим в результате теракта в "Крокус сити холле", в итоге приняли заявление на выплату 3 млн рублей. Об этом рассказала сама Алёна Вербенина.

"В СК меня проконсультировали, как действовать. Я обратилась в Департамент соцзащиты. Подала заявление на выплату как родственница погибшего при теракте в "Крокусе". Заявление приняли, ответ и решение, скорее всего, будут положительными", — сказала мать в беседе с RT.