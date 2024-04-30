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30 апреля, 14:40

Мать музыканта Вербенина, тело которого не нашли в "Крокусе", получит выплату

Погибший в "Крокусе" музыкант Максим Вербенин. Обложка © youtube / verbenin

Погибший в "Крокусе" музыкант Максим Вербенин. Обложка © youtube / verbenin

У матери музыканта Максима Вербенина, которого не признавали погибшим в результате теракта в "Крокус сити холле", в итоге приняли заявление на выплату 3 млн рублей. Об этом рассказала сама Алёна Вербенина.

"В СК меня проконсультировали, как действовать. Я обратилась в Департамент соцзащиты. Подала заявление на выплату как родственница погибшего при теракте в "Крокусе". Заявление приняли, ответ и решение, скорее всего, будут положительными", — сказала мать в беседе с RT.

В пресс-службе департамента труда и социальной защиты населения Москвы подтвердили РИА "Новости" получение заявления и сообщили, что женщина получит выплату в ближайшее время.

"Это вообще на него не похоже": Мать погибшего в "Крокусе" музыканта поведала о странностях того дня
"Это вообще на него не похоже": Мать погибшего в "Крокусе" музыканта поведала о странностях того дня

Напомним, 22 марта вооружённые боевики устроили стрельбу в "Крокус сити холле", после чего подожгли здание. Жертвами трагедии стали 144 человека. Среди погибших был и 25-летний Максим Вербенин, который пришёл на концерт вместе с девушкой. Террористы расстреляли его прямо в упор, но парень успел закрыть собой спутницу. Тело Максима найдено не было. Следствие задержало по факту теракта 11 человек, в том числе четверых исполнителей, пытавшихся бежать на Украину, и их пособников. СК РФ подтвердил контакты боевиков из "Крокуса" с украинскими националистами.

Андрей Бражников
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