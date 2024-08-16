Подлатанных убийц из "Крокуса" доставили в суд Москвы
Четверых террористов из "Крокуса" доставили в суд Москвы для продления ареста
В суд Москвы доставили четверых террористов из "Крокуса". Обложка © Life.ru
В Басманный суд Москвы доставлены все четверо террористов, который устроили бойню в столичном "Крокусе" весной этого года. Сегодня решается вопрос о продлении им срока содержания под стражей. Life.ru публикует кадры из здания суда.
В суд Москвы доставили четверых террористов из "Крокуса". Видео © Life.ru
Заседание проходит в закрытом режиме. На скамье подсудимых непосредственные исполнители террористического акта: Шамсидин Фаридуни*, Мухаммадсобир Файзов*, Саидакрами Муродали Рачабализода*, Далерджон Мирзоев*. Ранее на суде Файзов* находился в инвалидном кресле. Он был ранен силовиками при оказании сопротивления и попытке побега. Сейчас террорист был без него.
Напомним, 22 марта в красногорском "Крокус сити холле" был совершён теракт. Четверо боевиков расстреляли людей перед концертом группы "Пикник", после чего подожгли здание. Преступники попытались сбежать на Украину, но их перехватили в Брянской области. В результате трагедии погибло 144 человека, свыше 550 пострадали. По данным следствия, убийцы имеют связи с националистами с Украины и с СБУ. По делу задержано 12 человек, в том числе четверо исполнителей.
* Внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.