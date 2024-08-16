Подлатанных убийц из "Крокуса" доставили в суд Москвы

В Басманный суд Москвы доставлены все четверо террористов, который устроили бойню в столичном "Крокусе" весной этого года. Сегодня решается вопрос о продлении им срока содержания под стражей. Life.ru публикует кадры из здания суда.

Заседание проходит в закрытом режиме. На скамье подсудимых непосредственные исполнители террористического акта: Шамсидин Фаридуни*, Мухаммадсобир Файзов*, Саидакрами Муродали Рачабализода*, Далерджон Мирзоев*. Ранее на суде Файзов* находился в инвалидном кресле. Он был ранен силовиками при оказании сопротивления и попытке побега. Сейчас террорист был без него.