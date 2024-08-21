Гладков: В Белгородской области пассажирские автобусы оснастят средствами РЭБ
Средств РЭБ для оснащения транспорта в Белгородской области. Обложка © Telegram / Вячеслав Гладков
В Белгородской области на пассажирские автобусы установят средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и обнаружения беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Губернатор Вячеслав Гладков около средств РЭБ для оснащения транспорта в Белгородской области. Фото © Telegram / Вячеслав Гладков
«Специальное оборудование установим на пассажирские автобусы, а также другую коммунальную технику, которая выполняет социальные задачи в приграничье», — написал глава региона в телеграм-канале.
Губернатор Вячеслав Гладков около средств РЭБ для оснащения транспорта в Белгородской области. Фото © Telegram / Вячеслав Гладков
Гладков подчеркнул, что средства РЭБ и детекторы для обнаружения вражеских дронов направят в Шебекинский округ и Белгородский район. По его словам, технику в регион отправили специалисты «Народного фронта». В ближайшее время ожидается ещё одна партия оборонной техники, подытожил губернатор.
Ранее Life.ru сообщал, что российские силы ПВО сбили четыре беспилотника ВСУ над Белгородской областью днём, 21 августа. Противник при атаке использовал дроны самолётного типа.