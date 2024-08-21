Гладков: В Белгородской области пассажирские автобусы оснастят средствами РЭБ

В Белгородской области на пассажирские автобусы установят средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и обнаружения беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Губернатор Вячеслав Гладков около средств РЭБ для оснащения транспорта в Белгородской области. Фото © Telegram / Вячеслав Гладков

«Специальное оборудование установим на пассажирские автобусы, а также другую коммунальную технику, которая выполняет социальные задачи в приграничье», — написал глава региона в телеграм-канале.

Губернатор Вячеслав Гладков около средств РЭБ для оснащения транспорта в Белгородской области. Фото © Telegram / Вячеслав Гладков

Гладков подчеркнул, что средства РЭБ и детекторы для обнаружения вражеских дронов направят в Шебекинский округ и Белгородский район. По его словам, технику в регион отправили специалисты «Народного фронта». В ближайшее время ожидается ещё одна партия оборонной техники, подытожил губернатор.