Приложение «Радар.НФ» помогло предотвратить ночную атаку дронов ВСУ на Россию

Разработанное Народным фронтом приложение «Радар.НФ» в ночь с 20 на 21 августа помогло предотвратить массовую атаку беспилотников ВСУ на Россию. Об этом сообщили в пресс-службе движения.

«Всего через приложение «Радар.НФ» поступило 47 сигналов: 14 из Белгородской области, два из Брянской, 19 из Калужской, два из Курской, два из Запорожской области, три из Москвы и по одному из Владимирской, Московской и Липецкой областей, и Краснодарского края», — рассказали в пресс-службе.

Руководитель проекта по разработке приложения Михаил Камышев отметил, что именно фотографии и комментарии юзеров приложения помогают ликвидировать беспилотники противника, так как у специалистов появляются данные, которые помогают уточнить траекторию движений дрона.