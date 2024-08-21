Приложение «Радар.НФ» помогло предотвратить ночную атаку дронов ВСУ на Россию
Разработанное Народным фронтом приложение «Радар.НФ» в ночь с 20 на 21 августа помогло предотвратить массовую атаку беспилотников ВСУ на Россию. Об этом сообщили в пресс-службе движения.
«Всего через приложение «Радар.НФ» поступило 47 сигналов: 14 из Белгородской области, два из Брянской, 19 из Калужской, два из Курской, два из Запорожской области, три из Москвы и по одному из Владимирской, Московской и Липецкой областей, и Краснодарского края», — рассказали в пресс-службе.
Руководитель проекта по разработке приложения Михаил Камышев отметил, что именно фотографии и комментарии юзеров приложения помогают ликвидировать беспилотники противника, так как у специалистов появляются данные, которые помогают уточнить траекторию движений дрона.
Как сообщал Life.ru, за ночь система противовоздушной обороны России уничтожила 45 беспилотников самолётного типа над пятью регионами страны. Самая крупная атака отбита в Брянской области, где было сбито сразу 23 БПЛА. Ещё 11 дронов уничтожили над Московской областью.
Скрин из видео/Telegram/Народный фронт