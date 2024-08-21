ПВО РФ за сутки сбила «Нептун-МД», 7 бомб Hammer, 15 ракет HIMARS и 63 БПЛА ВСУ

Российские средства ПВО за минувшие сутки поразили противокорабельную ракету «Нептун-МД», семь управляемых авиационных бомб Hammer, 15 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS и 63 украинских беспилотника. Об этом говорится в докладе Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты семь управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, противокорабельная ракета «Нептун-МД», 15 реактивных снарядов HIMARS производства США и 63 беспилотных летательных аппарата», — указано в сводке военного ведомства.

Всего за время проведения спецоперации на Украине, ВСУ потели 639 самолётов, 282 вертолёта, 30 255 беспилотников, 575 ЗРК, 17 348 танков и прочих боевых машин. Кроме того были уничтожены 1 416 боевых машин РСЗО, 13 470 полевых артиллерийских орудий и миномётов, а также 24 977 единиц специальной автомобильной техники военного назначения.