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21 августа, 05:53

Армия России взорвала склад нацистов "Кракена" с установками HIMARS для атак на Крым

ВС РФ разнесли склад с ракетами нацбатальона "Кракен" в Николаевской области

Российские войска нанесли удар по складу в селе Галициново Николаевской области. Там боевики из украинского батальона "Кракен" хранили ракеты и другие боеприпасы. Об этом в своём телеграм-канале сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

"На юге Николаевской области есть село Галициново, там Глинозёмный завод и серьёзная портовая зона. Всё это облюбовали запрещённые в России экстремисты из шайки "Кракен", — написал он.

Информация о местоположении склада поступала также от местных жителей, отметил координатор николаевского сопротивления. В том же районе ВСУ разместили две установки HIMARS, из которых они ведут обстрелы Крыма и Скадовска.

Лебедев добавил, что грохот взрыва был слышен на расстоянии 20-и километров, поскольку боеприпасы сдетонировали при попадании. Он предположил, что это могли быть завезённые весной в Галициново американские "длинные, тонкие, тёмно-зелёные или чёрные ракеты" ATACMS.

ВС РФ разнесли расположение группировок "Кракен" и "Айдар"* под Харьковом
ВС РФ разнесли расположение группировок "Кракен" и "Айдар"* под Харьковом

Ранее войска ВС РФ группировки "Центр" поразили крупное скопление ВСУ и освободили населённый пункт Новгородское в ДНР, являющийся стратегически важным логистическим узлом Торецкой агломерации. Потери украинской армии составили около 585 военнослужащих.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / J_K

Владимир Озеров
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