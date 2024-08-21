Армия России взорвала склад нацистов "Кракена" с установками HIMARS для атак на Крым

Российские войска нанесли удар по складу в селе Галициново Николаевской области. Там боевики из украинского батальона "Кракен" хранили ракеты и другие боеприпасы. Об этом в своём телеграм-канале сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

"На юге Николаевской области есть село Галициново, там Глинозёмный завод и серьёзная портовая зона. Всё это облюбовали запрещённые в России экстремисты из шайки "Кракен", — написал он.

Информация о местоположении склада поступала также от местных жителей, отметил координатор николаевского сопротивления. В том же районе ВСУ разместили две установки HIMARS, из которых они ведут обстрелы Крыма и Скадовска.

Лебедев добавил, что грохот взрыва был слышен на расстоянии 20-и километров, поскольку боеприпасы сдетонировали при попадании. Он предположил, что это могли быть завезённые весной в Галициново американские "длинные, тонкие, тёмно-зелёные или чёрные ракеты" ATACMS.