ВС РФ освободили Новгородское в ДНР и нанесли поражение крупной группе ВСУ
Войсковая группировка "Центр" ВС РФ разбила крупную формацию ВСУ и освободила Новгородское в ДНР — один из самых крупных и стратегически важных логистических узлов Торецкой агломерации. Об этом сообщили в Минобороны России.
"В результате активных действий подразделений группировки войск "Центр" разгромлена крупная группировка войск противника и освобождён один из крупнейших населённых пунктов Торецкой агломерации и стратегически важный логистический узел Новгородское Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке ведомства.
Российские войска нанесли поражение подразделениям 25-й воздушно-десантной и 100-й механизированной бригад ВСУ, а также 120-й бригады территориальной обороны у населённых пунктов Торецк и Калиново в ДНР. Потери украинские стороны составили свыше 585 военнослужащих, три танка, два автомобиля, 155-миллиметровую гаубицу М777 американского производства, два 152-миллиметровых орудия Д-20 и три 122-миллиметровые гаубицы Д-30.
Успехи ВС РФ на фронтах в Донецкой Народной Республике говорят о том, что цель атаки ВСУ на Курскую область не была достигнута. Об этом ранее заявил в The Washington Post обозреватель Дэвида Л. Стерн, обративший внимание на то, что достижения украинской армии в приграничной территории российского региона, на которых так акцентирует внимание Киев, никак не замедлили продвижение наших бойцов на восточном фронте к ключевому логистическому узлу противника в Покровске.
Telegram/Минобороны России