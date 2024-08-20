ВС РФ освободили Новгородское в ДНР и нанесли поражение крупной группе ВСУ

Войсковая группировка "Центр" ВС РФ разбила крупную формацию ВСУ и освободила Новгородское в ДНР — один из самых крупных и стратегически важных логистических узлов Торецкой агломерации. Об этом сообщили в Минобороны России.

"В результате активных действий подразделений группировки войск "Центр" разгромлена крупная группировка войск противника и освобождён один из крупнейших населённых пунктов Торецкой агломерации и стратегически важный логистический узел Новгородское Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке ведомства.

Российские войска нанесли поражение подразделениям 25-й воздушно-десантной и 100-й механизированной бригад ВСУ, а также 120-й бригады территориальной обороны у населённых пунктов Торецк и Калиново в ДНР. Потери украинские стороны составили свыше 585 военнослужащих, три танка, два автомобиля, 155-миллиметровую гаубицу М777 американского производства, два 152-миллиметровых орудия Д-20 и три 122-миллиметровые гаубицы Д-30.