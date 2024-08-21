Минобороны показало видео ударов Ми-35м по бронетехнике и бойцам ВСУ под Курском 21 августа, 07:23 Работа Ми-35м в приграничье. Обложка © Telegram / Минобороны РФ

Российские вертолётчики нанесли авиационный удар по технике и личному составу ВСУ в приграничных районах Курской области, разведка подтвердила, что все цели были поражены. Минобороны РФ публикует кадры работы Ми-35м.

Работа Ми-35м в приграничье. Видео © Telegram / Минобороны РФ

"Экипаж армейской авиации на вертолёте Ми-35м нанёс удар авиационными средствами поражения по скоплению живой силы и бронированной военной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области", — уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что бомбардировщик Су-34 ВС России с помощью фугасной авиабомбы ФАБ-500 уничтожил скопление живой силы и боевой техники Вооружённых сил Украины (ВСУ) под Курском.

Авторы Татьяна Миссуми