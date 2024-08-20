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20 августа, 13:04

Минобороны показало видео сброса авиабомб ФАБ-500 на засланцев ВСУ под Курском с Су-34

МО РФ: Су-34 сбросил ФАБ-500 на скопление живой силы и техники ВСУ под Курском

Бомбардировщик Су-34 ВС России с помощью фугасной авиабомбы ФАБ-500 уничтожил скопление живой силы и боевой техники Вооружённых сил Украины (ВСУ) под Курском. Об этом сообщили в Минобороны РФ во вторник, 20 августа.

Бомбардировщик Су-34 ВС России нанёс удар по ВСУ в Курской области. Видео © Telegram / Минобороны России

"Экипаж многофункционального авиационного комплекса Су-34 ВКС нанёс удар по скоплению живой силы и бронированной технике ВСУ в приграничном районе Курской области. Удар наносился по разведанным укреплённым целям противника авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции", — указано в сообщении.

В Минобороны добавили, что экипаж истребителя, получив подтверждение от разведки о ликвидации подразделения ВСУ, благополучно вернулся на аэродром вылета.

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Напомним, что 6 августа ВСУ попытались атаковать Курскую область. Сейчас ВС РФ продолжают уничтожать остатки подразделений ВСУ в приграничных районах. Известно, что в рядах противника много наёмников. По данным Минобороны, за время боёв в курском приграничье украинские войска потеряли 4130 солдат. По словам командира спецназа "Ахмат" генерал-майора Апти Алаудинова, ВСУ полностью утратили контроль над ситуацией в Курской области, а его подразделение продолжает уничтожать остатки ВСУ в приграничье.

Обложка ©

Минобороны России

Дарья Нарыкова
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