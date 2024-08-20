Минобороны показало видео сброса авиабомб ФАБ-500 на засланцев ВСУ под Курском с Су-34

Бомбардировщик Су-34 ВС России с помощью фугасной авиабомбы ФАБ-500 уничтожил скопление живой силы и боевой техники Вооружённых сил Украины (ВСУ) под Курском. Об этом сообщили в Минобороны РФ во вторник, 20 августа.

Бомбардировщик Су-34 ВС России нанёс удар по ВСУ в Курской области. Видео © Telegram / Минобороны России

"Экипаж многофункционального авиационного комплекса Су-34 ВКС нанёс удар по скоплению живой силы и бронированной технике ВСУ в приграничном районе Курской области. Удар наносился по разведанным укреплённым целям противника авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции", — указано в сообщении.