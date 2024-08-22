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22 августа, 04:32

Пожар возник на военном объекте в Волгоградской области после падения БПЛА

Пожар начался на объекте Минобороны в Волгоградской области после падения беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

«Сегодня ночью силами ПВО Министерства обороны была отражена атака БПЛА на территорию Волгоградской области в районе Мариновки, большая часть беспилотников была уничтожена. В результате падения БПЛА возник пожар на территории объекта Министерства обороны», — заявил глава региона, чьи слова приводятся в телеграм-канале областной администрации.

Жертв в результате происшествия нет. Пожарно-спасательные службы оперативно приступили к тушению возгорания.

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Также минувшей ночью силам ПВО пришлось работать в трёх российских регионах. В Ростовской области сбили пять беспилотников, в Брянской и Воронежской областях по одному летательному устройству.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / DmyTo

Артур Лапсаков
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