Пожар возник на военном объекте в Волгоградской области после падения БПЛА

Пожар начался на объекте Минобороны в Волгоградской области после падения беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

«Сегодня ночью силами ПВО Министерства обороны была отражена атака БПЛА на территорию Волгоградской области в районе Мариновки, большая часть беспилотников была уничтожена. В результате падения БПЛА возник пожар на территории объекта Министерства обороны», — заявил глава региона, чьи слова приводятся в телеграм-канале областной администрации.

Жертв в результате происшествия нет. Пожарно-спасательные службы оперативно приступили к тушению возгорания.