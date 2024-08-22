Богомаз сообщил об отражении воздушной атаки ВСУ на Брянскую область

Силы ПВО Министерства обороны РФ засекли и уничтожили одиночный украинский дрон самолётного типа в небе над Брянской областью ранним утром 22 августа. Об отражении воздушной атаки ВСУ сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал чиновник, поблагодарив зенитчиков за работу.