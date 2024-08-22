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Регион
22 августа, 03:39

Богомаз сообщил об отражении воздушной атаки ВСУ на Брянскую область

Силы ПВО Министерства обороны РФ засекли и уничтожили одиночный украинский дрон самолётного типа в небе над Брянской областью ранним утром 22 августа. Об отражении воздушной атаки ВСУ сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал чиновник, поблагодарив зенитчиков за работу.

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Напомним, что в ночь на 21 августа Вооружённые силы Украины устроили один из наиболее массированных налётов на Брянскую область, задействовав 23 дрона. К счастью, все летательные аппараты были уничтожены. Целью БПЛА могли стать мусорный полигон и завод по переработке отходов.

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VK / Минобороны России

Илья Пушкарев
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