Богомаз сообщил об отражении воздушной атаки ВСУ на Брянскую область
Силы ПВО Министерства обороны РФ засекли и уничтожили одиночный украинский дрон самолётного типа в небе над Брянской областью ранним утром 22 августа. Об отражении воздушной атаки ВСУ сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал чиновник, поблагодарив зенитчиков за работу.
Напомним, что в ночь на 21 августа Вооружённые силы Украины устроили один из наиболее массированных налётов на Брянскую область, задействовав 23 дрона. К счастью, все летательные аппараты были уничтожены. Целью БПЛА могли стать мусорный полигон и завод по переработке отходов.
VK / Минобороны России