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21 августа, 20:55

Силы ПВО сбили украинскую ракету в Курской области

Украинская ракета сбита в Курской области. Об этом в телеграм-канале сообщил врио главы региона Алексей Смирнов.

«Наша ПВО продолжает отражать атаки ВСУ. Сбита очередная украинская ракета. Спасибо бойцам ПВО и защитникам границы!» — написал чиновник.

ВС РФ блокируют отступающие из Курской области подразделения ВСУ
ВС РФ блокируют отступающие из Курской области подразделения ВСУ

Ранее Life.ru рассказывал о гибели женщины в Большесолдатском районе Курской области, когда ВСУ сбросили на автомобиль взрывчатку с дрона. Ещё двое жителей получили ранения.

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Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Артур Лапсаков
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