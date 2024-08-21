Силы ПВО сбили украинскую ракету в Курской области

Украинская ракета сбита в Курской области. Об этом в телеграм-канале сообщил врио главы региона Алексей Смирнов.

«Наша ПВО продолжает отражать атаки ВСУ. Сбита очередная украинская ракета. Спасибо бойцам ПВО и защитникам границы!» — написал чиновник.

Ранее Life.ru рассказывал о гибели женщины в Большесолдатском районе Курской области, когда ВСУ сбросили на автомобиль взрывчатку с дрона. Ещё двое жителей получили ранения.