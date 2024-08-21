ВСУ сбросили взрывчатку с дрона в Курской области, погибла женщина
Смирнов: Женщина погибла при атаке дрона ВСУ на автомобиль в Курской области
Женщина погибла в результате атаки беспилотника ВСУ на автомобиль в Большесолдатском районе Курской области, ещё двое жителей получили ранения. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.
"Сегодня в Большесолдатском районе с украинского коптера было сброшено взрывное устройство на автомобиль. Ранены два местных жителя. Они самостоятельно добрались до больницы, где им оказывают медицинскую помощь. К сожалению, ещё одна женщина скончалась на месте — полученные ранения были несовместимы с жизнью. Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким погибшей", — написал Смирнов в своём телеграм-канале.
Ранее ВСУ уже ударяли по машинам мирных жителей в Курской области, и не только. Напомним, что с 6 августа курский регион обстреливают на ежедневной основе, в приграничье идут бои. Военный корреспондент Александр Коц считает, что завязшие в сражениях с российской армией ВСУ могут попробовать нанести удар по другому направлению — через посёлок Тёткино. Сегодня стало известно, что в области более 30 человек погибли и свыше 140 пострадали в результате атаки украинских боевиков.
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