ВСУ сбросили взрывчатку с дрона в Курской области, погибла женщина

Женщина погибла в результате атаки беспилотника ВСУ на автомобиль в Большесолдатском районе Курской области, ещё двое жителей получили ранения. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

"Сегодня в Большесолдатском районе с украинского коптера было сброшено взрывное устройство на автомобиль. Ранены два местных жителя. Они самостоятельно добрались до больницы, где им оказывают медицинскую помощь. К сожалению, ещё одна женщина скончалась на месте — полученные ранения были несовместимы с жизнью. Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким погибшей", — написал Смирнов в своём телеграм-канале.