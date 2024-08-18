Четверо пожарных пострадали после попадания дрона ВСУ в их машину в Горловке ВСУ ударили беспилотником по пожарной машине в ДНР, прибывшей на вызов 18 августа, 09:03 Пострадавшая от удара ВСУ пожарная машина в ДНР. Обложка © Telegram / МЧС РФ

Украинские военнослужащие при помощи беспилотника атаковали в Горловке пожарную машину, которая прибыла по вызову к месту возгорания. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС РФ.

"Сегодня ночью в Горловке загорелась легковушка из-за попадания ВОП (взрывоопасный предмет. — Прим. Life.ru). Во время тушения произошла атака на пожарный автомобиль с БПЛА", — говорится в тексте.

Пожарные не только смогли потушить огонь, но и не допустили его распространения на находящуюся поблизости АЗС. Четверых пострадавших сотрудников МЧС госпитализировали.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в результате обстрела ВСУ села Новая Таволжанка Шебекинского городского округа ранены два мирных жителя. Также пострадала инфраструктура населённого пункта. Сообщается о повреждении окон, крыш и фасадов трёх частных домовладений.

Авторы Татьяна Миссуми