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18 августа, 07:48

Две женщины пострадали при обстреле ВСУ села в Белгородской области

Гладков: В результате обстрела ВСУ села Новая Таволжанка ранены два человека

В результате обстрела ВСУ села Новая Таволжанка Шебекинского городского округа ранены два мирных жителя. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.

"Одной женщине с баротравмой и поверхностным осколочным ранением предплечья медицинская помощь оказана на месте, от госпитализации она отказалась. Вторую пострадавшую с осколочным ранением шеи бригада СМП доставляет в областную клиническую больницу", — говорится в сообщении.

Кроме того, пострадала инфраструктура населённого пункта. Сообщается о повреждении окон, крыш и фасадов трёх частных домовладений. Дополнительная информация о последствиях атаки ВСУ уточняется.

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Ранее Life.ru писал, что ВСУ дважды обстреляли белгородское Шебекино. Сообщалось, что ранены три человека, им отказывается помощь.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Kutsenko Volodymyr

Мария Любицкая
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