Две женщины пострадали при обстреле ВСУ села в Белгородской области

В результате обстрела ВСУ села Новая Таволжанка Шебекинского городского округа ранены два мирных жителя. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.

"Одной женщине с баротравмой и поверхностным осколочным ранением предплечья медицинская помощь оказана на месте, от госпитализации она отказалась. Вторую пострадавшую с осколочным ранением шеи бригада СМП доставляет в областную клиническую больницу", — говорится в сообщении.

Кроме того, пострадала инфраструктура населённого пункта. Сообщается о повреждении окон, крыш и фасадов трёх частных домовладений. Дополнительная информация о последствиях атаки ВСУ уточняется.