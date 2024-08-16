ВСУ дважды обстреляли белгородское Шебекино, ранены трое
Гладков: Число раненых при обстреле ВСУ Шебекино выросло до 3
В Белгородской области увеличилось количество пострадавших после того, как Вооружённые силы Украины (ВСУ) дважды обстреляли Шебекино, ранены трое. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Мужчина с осколочным ранением ноги самостоятельно обратился в городскую больницу №2 г. Белгорода. Вся необходимая помощь ему оказывается", — написал глава региона в телеграм-канале.
Гладков дополнил, что ещё один мирный житель поранил локтевой сустав при сбросе взрывчатки с украинского дрона. Он самостоятельно обратился за помощью в больницу, после чего его отпустили домой. Также, по словам губернатора, в результате атаки посечён фасад торгового здания. Ещё один мужчина повредил плечо, ему оказывается помощь.
Что касается повреждений, то в одной из квартир после двух предыдущих обстрелов пробит балкон и плита перекрытия. Ещё повреждения получила "газель" — у машины разбилось боковое стекло.
В результате последнего украинского обстрела на территории одного частного дома выбиты окна, повреждения получили забор и одна машина. В другом доме повредилось ограждение. При этом украинская атака повредила линии электропередачи. По словам Гладкова, часть города осталась без света.
А ранее Life.ru рассказывал, что 15 августа украинские дроны ударили по многоэтажке в Шебекине, произошли пожар и обрушение плит. Пострадали четыре человека, в их числе — два фельдшера.
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