ВСУ дважды обстреляли белгородское Шебекино, ранены трое

В Белгородской области увеличилось количество пострадавших после того, как Вооружённые силы Украины (ВСУ) дважды обстреляли Шебекино, ранены трое. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Мужчина с осколочным ранением ноги самостоятельно обратился в городскую больницу №2 г. Белгорода. Вся необходимая помощь ему оказывается", — написал глава региона в телеграм-канале.

Гладков дополнил, что ещё один мирный житель поранил локтевой сустав при сбросе взрывчатки с украинского дрона. Он самостоятельно обратился за помощью в больницу, после чего его отпустили домой. Также, по словам губернатора, в результате атаки посечён фасад торгового здания. Ещё один мужчина повредил плечо, ему оказывается помощь.

Что касается повреждений, то в одной из квартир после двух предыдущих обстрелов пробит балкон и плита перекрытия. Ещё повреждения получила "газель" — у машины разбилось боковое стекло.