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15 августа, 06:11

Четыре человека ранены при атаке дронов ВСУ на Шебекино, среди них два фельдшера

Четыре человека ранены при атаке дронов на Шебекино, среди них два фельдшера. В результате удара в многоквартирном доме вспыхнул пожар, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Пострадали 4 мирных жителя, в том числе два фельдшера скорой помощи. У женщины —закрытый перелом ноги и плечевой кости, у мужчины — минно-взрывная травма, контузия и множественные осколочные ранения спины. Пострадавшие бригадами СМП доставляются в городскую больницу №2 г. Белгорода. Ещё двоих пострадавших с различными осколочными ранениями скорые везут в областную клиническую больницу", – уточнил Гладков.

Также, по его словам, в результате налёта беспилотников в двух квартирах произошёл пожар. Сотрудники МЧС к настоящему моменту ликвидировали очаги возгорания. Другие последствия новой атаки ВСУ уточняются.

Обрушение плит произошло в многоэтажке в Шебекине после атаки ВСУ
Обрушение плит произошло в многоэтажке в Шебекине после атаки ВСУ

Ранее стало известно, что в Шебекине после атаки БПЛА ВСУ произошло произошли пожар и обрушение плит в многоэтажке. К счастью, никто не пострадал.

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Андрей Бражников
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