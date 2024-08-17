ВСУ повторно ударили по району ТЦ "Галактика" в Донецке, есть пострадавшие
Последствия атаки ВСУ на ТЦ "Галактика" в Донецке 16 августа. Обложка © Telegram / Донецкое агентство новостей
ВСУ повторно атаковали район ТЦ "Галактика" в Донецке, где в пятницу пострадало 11 человек. Об этом в субботу, 17 августа, пишет РИА "Новости".
По данным агентства, два снаряда натовского калибра упали у рынка в Петровском районе. В результате были повреждены торговый ряд, кафе и машины. Кроме того, другие два снаряда взорвались рядом с многоэтажкой — там выбито остекление. При обстреле рынка, предварительно, пострадал один человек. В многоквартирном доме была ранена женщина.
"Вчера "Галактика" сгорела, тут пройти метров 200–300. А сегодня продолжение — с утра обстреляли здесь, через дорогу магазин побило", — рассказал заместитель управляющего рынком.
Как сообщал Life.ru, днём 16 августа ВСУ ударили по ТЦ "Галактика" в Донецке. Внутри в момент прилёта находилось не менее 100 человек. В результате чудовищного украинского удара было ранено 11 граждан. Здание торгового центра полностью уничтожено. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.