ВСУ повторно ударили по району ТЦ "Галактика" в Донецке, есть пострадавшие

ВСУ повторно атаковали район ТЦ "Галактика" в Донецке, где в пятницу пострадало 11 человек. Об этом в субботу, 17 августа, пишет РИА "Новости".

По данным агентства, два снаряда натовского калибра упали у рынка в Петровском районе. В результате были повреждены торговый ряд, кафе и машины. Кроме того, другие два снаряда взорвались рядом с многоэтажкой — там выбито остекление. При обстреле рынка, предварительно, пострадал один человек. В многоквартирном доме была ранена женщина.