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16 августа, 17:28

Пушилин: Донецкий ТЦ "Галактика", который обстреляли ВСУ, полностью уничтожен

Последствия удара ВСУ. Обложка © Telegram/ДНР Онлайн

Последствия удара ВСУ. Обложка © Telegram/ДНР Онлайн

Донецкий торговый центр "Галактика", который сегодня попал под обстрел украинских военных, уничтожен. Как заявил глава ДНР Денис Пушилин, говорить о его ремонте не приходится.

"Торговый центр уничтожен полностью. Здесь говорить о том, что он в какой-то степени может быть отремонтирован, не приходится", — сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

В ДНР объяснили украинский удар по донецкому ТЦ крахом ВСУ на фронте
В ДНР объяснили украинский удар по донецкому ТЦ крахом ВСУ на фронте

Сегодня ВСУ совершили атаку на ТЦ "Галактика" в Донецке, внутри в момент прилёта находились не менее 100 человек. В результате чудовищного украинского удара были ранены как минимум 11 человек. По предварительным данным, погибли два человека. Здание торгового центра полностью выгорело. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.

Николь Вербер
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