Пушилин: Донецкий ТЦ "Галактика", который обстреляли ВСУ, полностью уничтожен

Донецкий торговый центр "Галактика", который сегодня попал под обстрел украинских военных, уничтожен. Как заявил глава ДНР Денис Пушилин, говорить о его ремонте не приходится.

"Торговый центр уничтожен полностью. Здесь говорить о том, что он в какой-то степени может быть отремонтирован, не приходится", — сказал он в эфире телеканала "Россия-24".