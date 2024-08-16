Пушилин: Донецкий ТЦ "Галактика", который обстреляли ВСУ, полностью уничтожен
Последствия удара ВСУ. Обложка © Telegram/ДНР Онлайн
Донецкий торговый центр "Галактика", который сегодня попал под обстрел украинских военных, уничтожен. Как заявил глава ДНР Денис Пушилин, говорить о его ремонте не приходится.
"Торговый центр уничтожен полностью. Здесь говорить о том, что он в какой-то степени может быть отремонтирован, не приходится", — сказал он в эфире телеканала "Россия-24".
Сегодня ВСУ совершили атаку на ТЦ "Галактика" в Донецке, внутри в момент прилёта находились не менее 100 человек. В результате чудовищного украинского удара были ранены как минимум 11 человек. По предварительным данным, погибли два человека. Здание торгового центра полностью выгорело. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.