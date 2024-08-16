Выросло число раненых в полыхающем ТЦ "Галактика" после чудовищной атаки ВСУ
Число раненых при ударе ВСУ по донецкому ТЦ "Галактика" достигло 11
В результате чудовищного украинского удара по ТЦ "Галактика" в Донецке были ранены как минимум 11 человек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава ДНР.
Оперативные службы продолжают работать на месте происшествия, ТЦ всё ещё не потушили из-за продолжающихся обстрелов со стороны ВСУ.
ВСУ ударили по Донецку несколькими часами ранее. В результате мощный пожар вспыхнул в торговом центре "Галактика". Глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что площадь возгорания составила 10 тысяч квадратных метров. Изначально сообщалось о семи пострадавших и двух погибших. Здание в момент удара было переполнено людьми.
Life.ru