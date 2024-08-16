Выросло число раненых в полыхающем ТЦ "Галактика" после чудовищной атаки ВСУ

В результате чудовищного украинского удара по ТЦ "Галактика" в Донецке были ранены как минимум 11 человек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава ДНР.

Оперативные службы продолжают работать на месте происшествия, ТЦ всё ещё не потушили из-за продолжающихся обстрелов со стороны ВСУ.