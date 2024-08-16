Пушилин сообщил как минимум о семи раненых в ТЦ "Галактика", среди них подросток

В результате украинского обстрела и последующего пожара в здании торгового центра "Галактика" в Петровском районе Донецка 16 августа пострадали как минимум семь человек, в том числе несовершеннолетний. Об этом сообщил у себя в телеграм-канале глава ДНР Денис Пушилин.

"По предварительной информации, ранены семь гражданских лиц, в том числе подросток. Данные о пострадавших продолжают поступать", — проинформировал он.

Площадь пожара составляет более 10 тысяч квадратных метров. Тушение осложняет оперативная обстановка, которая вынуждает сотрудников МЧС России отъезжать на безопасное расстояние, отметил Пушилин.