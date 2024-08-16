Пушилин сообщил как минимум о семи раненых в ТЦ "Галактика", среди них подросток
В результате украинского обстрела и последующего пожара в здании торгового центра "Галактика" в Петровском районе Донецка 16 августа пострадали как минимум семь человек, в том числе несовершеннолетний. Об этом сообщил у себя в телеграм-канале глава ДНР Денис Пушилин.
"По предварительной информации, ранены семь гражданских лиц, в том числе подросток. Данные о пострадавших продолжают поступать", — проинформировал он.
Площадь пожара составляет более 10 тысяч квадратных метров. Тушение осложняет оперативная обстановка, которая вынуждает сотрудников МЧС России отъезжать на безопасное расстояние, отметил Пушилин.
Напомним, об ударе украинских войск по "Галактике" стало известно сегодня днём. Внутри находились как минимум 100 человек.
Life.ru