В Донецке призвали "прочистить Украину" после атаки ВСУ на ТЦ "Галактика"

Житель Донецка, который участвовал в спасении людей из горящего после обстрела ВСУ ТЦ "Галактика", обратился с обращением к президенту России Владимиру Путину. Он призвал российского лидера "забрать Украину", отметив, что в цивилизованном государстве не должно быть нелюдей.