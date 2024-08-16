В Донецке призвали "прочистить Украину" после атаки ВСУ на ТЦ "Галактика"
Житель Донецка, который участвовал в спасении людей из горящего после обстрела ВСУ ТЦ "Галактика", обратился с обращением к президенту России Владимиру Путину. Он призвал российского лидера "забрать Украину", отметив, что в цивилизованном государстве не должно быть нелюдей.
Обращения жителя Донецка на фоне полыхающего ТЦ "Галактика". Видео © SHOT
"Огромное количество людей сгорело заживо! Дети! Женщины кричат! Бьются в истерике, потому что их дети там! Мы сколько смогли, вытащили.. Твари! Падлы! Украину нужно всю забрать и каждого прочистить!", — говорит в видеообращении житель Донецка.
Напомним, об атаке украинских войск по "Галактике" стало известно сегодня днём. Внутри находились как минимум 100 человек. По предварительным данным, жертвами атаки стали 2 человека. Также сообщалось о 10 раненых.