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16 августа, 11:07

В Донецке призвали "прочистить Украину" после атаки ВСУ на ТЦ "Галактика"

Житель Донецка, который участвовал в спасении людей из горящего после обстрела ВСУ ТЦ "Галактика", обратился с обращением к президенту России Владимиру Путину. Он призвал российского лидера "забрать Украину", отметив, что в цивилизованном государстве не должно быть нелюдей.

Обращения жителя Донецка на фоне полыхающего ТЦ "Галактика". Видео © SHOT

"Огромное количество людей сгорело заживо! Дети! Женщины кричат! Бьются в истерике, потому что их дети там! Мы сколько смогли, вытащили.. Твари! Падлы! Украину нужно всю забрать и каждого прочистить!", — говорит в видеообращении житель Донецка.

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Напомним, об атаке украинских войск по "Галактике" стало известно сегодня днём. Внутри находились как минимум 100 человек. По предварительным данным, жертвами атаки стали 2 человека. Также сообщалось о 10 раненых.

Обложка ©

SHOT

Александра Мышляева
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