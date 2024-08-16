Два автомобиля сгорели в белгородском селе Графовка от удара БПЛА
Последствия атаки БПЛА в белгородском селе Графовка. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков
Украинские военные с помощью беспилотника атаковали село Графовка Краснояружского района Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков, уточнив, что обошлось без пострадавших.
БПЛА сбросил взрывные устройства на частный сектор. В результате полностью сгорели два автомобиля. Также различные повреждения выявлены в двух частных домовладениях: выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы.
Также минувшей ночью ВСУ пытались атаковать Крым. Их беспилотники и безэкипажные катера были уничтожены над Чёрным морем.