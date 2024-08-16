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16 августа, 04:50

Два автомобиля сгорели в белгородском селе Графовка от удара БПЛА

Последствия атаки БПЛА в белгородском селе Графовка. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Последствия атаки БПЛА в белгородском селе Графовка. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Украинские военные с помощью беспилотника атаковали село Графовка Краснояружского района Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков, уточнив, что обошлось без пострадавших.

БПЛА сбросил взрывные устройства на частный сектор. В результате полностью сгорели два автомобиля. Также различные повреждения выявлены в двух частных домовладениях: выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы.

ВСУ обстреляли сразу четыре населённых пункта в Белгородской области
ВСУ обстреляли сразу четыре населённых пункта в Белгородской области

Также минувшей ночью ВСУ пытались атаковать Крым. Их беспилотники и безэкипажные катера были уничтожены над Чёрным морем.

Артур Лапсаков
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