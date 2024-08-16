Жертвами удара ВСУ по ТЦ "Галактика" в Донецке стали не менее двух человек

Жертвами украинского удара по ТЦ "Галактика" на западе Донецка стали по меньшей мере двое человек. Об этом сообщили в оперативных службах ДНР.

"Предварительно есть информация минимум о двух погибших в "Галактике", — цитирует сообщение ТАСС.

Собеседник агентства не исключил, что в скором станет известно о большем количестве жертв.