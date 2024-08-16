Жертвами удара ВСУ по ТЦ "Галактика" в Донецке стали не менее двух человек
ТАСС: Предварительно, ударом ВСУ по ТЦ "Галактика" в Донецке убиты 2 человека
Жертвами украинского удара по ТЦ "Галактика" на западе Донецка стали по меньшей мере двое человек. Об этом сообщили в оперативных службах ДНР.
"Предварительно есть информация минимум о двух погибших в "Галактике", — цитирует сообщение ТАСС.
Собеседник агентства не исключил, что в скором станет известно о большем количестве жертв.
Напомним, об атаке украинских войск по "Галактике" стало известно сегодня днём. Предварительно, внутри здания во время удара украинской стороны находились как минимум 100 человек. Помимо погибших, также сообщалось о 10 раненых мирных жителях.