Киев обстрелял заполненный посетителями ТЦ "Галактика" в Донецке: Что известно на 15:00

Торговый центр "Галактика", переполненный людьми, загорелся в Донецке 16 августа в результате обстрела со стороны ВСУ. По данным военного следственного управления Следственного комитета по ДНР, противник пять раз с начала суток обстрелял Петровский район города из 155-мм артиллерии. Также повреждения получило здание Центральной городской больницы №14 города Донецка. Обстрелы района продолжаются.

В ТЦ "Галактика" в момент обстрела находились десятки людей

По словам сенатора от ДНР Александра Волошина, в донецкой "Галактике" в момент обстрела находились десятки людей. Число жертв на данный момент неизвестно. Волошин подчеркнул, что это был целенаправленный ракетный удар по беззащитным людям и такое прощать нельзя.

"Это очередное военное преступление украинской власти и ВСУ должно получить соответствующую правовую оценку не только в России, но и во всем мире", — приводит слова сенатора ДАН.

О том, что в "Галактике" сегодня было много семей с детьми, рассказали местные жители и нашим коллегам из ТАСС. По всей видимости, люди активно закупаются к школе.

"Как на зло, сегодня в " Галактике" люди семьями были, с детьми. Их судьба уточняется", — приводит агентство слова собеседника.

Информация о пострадавших

Семь мирных жителей, среди которых — подросток, пострадали вследствие пожара в ТЦ "Галактика" в Петровском районе Донецка. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин. На месте обстрела работают спасатели, площадь возгорания составила более 10 тыс. квадратных метров.

"По предварительной информации, ранены семь гражданских лиц, в том числе подросток. Данные о пострадавших продолжают поступать", — сообщил Пушилин.

Обстановка на месте