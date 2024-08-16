СКР завёл о теракте на командиров ВСУ за смертоносную атаку на ТЦ "Галактика"

Следователи возбудили уголовное дело о теракте после удара Вооружённых сил Украины (ВСУ) по торговому центру "Галактика" в Донецке, в результате которого, по предварительным данным, погибли два человека и 11 пострадали. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

"В результате попадания боеприпаса в здание ТЦ "Галактика" в Петровском районе города возник пожар. Пострадали гражданские лица, находившиеся в ТЦ, им оказывается медицинская помощь. По данному факту Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.205 УК РФ (теракт)", – уточнила она.