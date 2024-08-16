Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 августа, 13:00

"Всё в дыму, некуда бежать": Парни через окна спасли людей из смертельной ловушки в ТЦ "Галактика"

Парни выбили стёкла в ТЦ "Галактика" в Донецке и вывели сотрудниц супермаркета

Супермаркет в ДНР. Обложка © Telegram / ДНР Онлайн

Супермаркет в ДНР. Обложка © Telegram / ДНР Онлайн

Молодые люди во время пожара в торговом центре в Донецке стали выбивать стёкла, чтобы выбраться из помещения. Историю спасения рассказала одна из сотрудниц супермаркета, которая выжила после удара ВСУ, пишет Mash на Донбассе.

Сотрудница супермаркета в ДНР рассказала, как спаслась во время пожара после атаки ВСУ. Видео © Telegram / Mash на Донбассе

Женщина рассказала, что услышала взрыв, после чего здание начало рушиться. По её словам, кирпичи летели прямо на голову. Испугавшиеся люди побежали к кассам, чтобы спрятаться под ними. После этого раздались ещё одни взрывы. По словам сотрудницы магазина, вероятно, трещал горящий шифер.

Затем огонь распространился на всё помещение — огонь заблокировал выходы. Парни начали выбивать стёкла, после чего вывели людей из горящего здания через окна.

"Выбили [окна], нас высадили, и я бегом, галопом, уже думаю, хрен с ним: что будет, то будет. Или там погибать, или здесь на дороге погибать", — рассказала женщина.

Киев обстрелял заполненный посетителями ТЦ "Галактика" в Донецке: Что известно на 15:00
Киев обстрелял заполненный посетителями ТЦ "Галактика" в Донецке: Что известно на 15:00

Напомним, что об ударе ВСУ по "Галактике" стало известно сегодня днём, 16 августа. Внутри находились как минимум 100 человек. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что пострадали как минимум семь человек, в том числе подросток. По предварительным данным, погибли минимум двое человек.

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров