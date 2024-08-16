"Всё в дыму, некуда бежать": Парни через окна спасли людей из смертельной ловушки в ТЦ "Галактика"
Парни выбили стёкла в ТЦ "Галактика" в Донецке и вывели сотрудниц супермаркета
Супермаркет в ДНР. Обложка © Telegram / ДНР Онлайн
Молодые люди во время пожара в торговом центре в Донецке стали выбивать стёкла, чтобы выбраться из помещения. Историю спасения рассказала одна из сотрудниц супермаркета, которая выжила после удара ВСУ, пишет Mash на Донбассе.
Сотрудница супермаркета в ДНР рассказала, как спаслась во время пожара после атаки ВСУ. Видео © Telegram / Mash на Донбассе
Женщина рассказала, что услышала взрыв, после чего здание начало рушиться. По её словам, кирпичи летели прямо на голову. Испугавшиеся люди побежали к кассам, чтобы спрятаться под ними. После этого раздались ещё одни взрывы. По словам сотрудницы магазина, вероятно, трещал горящий шифер.
Затем огонь распространился на всё помещение — огонь заблокировал выходы. Парни начали выбивать стёкла, после чего вывели людей из горящего здания через окна.
"Выбили [окна], нас высадили, и я бегом, галопом, уже думаю, хрен с ним: что будет, то будет. Или там погибать, или здесь на дороге погибать", — рассказала женщина.
Напомним, что об ударе ВСУ по "Галактике" стало известно сегодня днём, 16 августа. Внутри находились как минимум 100 человек. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что пострадали как минимум семь человек, в том числе подросток. По предварительным данным, погибли минимум двое человек.