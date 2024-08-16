"Всё в дыму, некуда бежать": Парни через окна спасли людей из смертельной ловушки в ТЦ "Галактика"

Молодые люди во время пожара в торговом центре в Донецке стали выбивать стёкла, чтобы выбраться из помещения. Историю спасения рассказала одна из сотрудниц супермаркета, которая выжила после удара ВСУ, пишет Mash на Донбассе.

Сотрудница супермаркета в ДНР рассказала, как спаслась во время пожара после атаки ВСУ. Видео © Telegram / Mash на Донбассе

Женщина рассказала, что услышала взрыв, после чего здание начало рушиться. По её словам, кирпичи летели прямо на голову. Испугавшиеся люди побежали к кассам, чтобы спрятаться под ними. После этого раздались ещё одни взрывы. По словам сотрудницы магазина, вероятно, трещал горящий шифер.

Затем огонь распространился на всё помещение — огонь заблокировал выходы. Парни начали выбивать стёкла, после чего вывели людей из горящего здания через окна.