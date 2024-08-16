В ДНР объяснили украинский удар по донецкому ТЦ крахом ВСУ на фронте

Украинские военнослужащие нанесли очередной террористический удар по мирному объекту, потому что прекрасно видят свои неудачи на Донецком направлении. Об этом ТАСС рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский, комментируя прилёт по ТЦ "Галактика" в Донецке.

"На фоне наших успехов на линии боевого соприкосновения на Донецком направлении противнику особо нечем похвастаться и он наносит удары по мирным объектам республики. Киевский террористический режим нанёс удар по ТЦ "Галактика" в Петровском районе. Этот район является одним из самых пострадавших в нашем городе", — пояснил он.