В ДНР объяснили украинский удар по донецкому ТЦ крахом ВСУ на фронте
Кимаковский: ВСУ атаковали ТЦ в Донецке из-за своих неудач на линии фронта
Торговый центр "Галактика" в Донецке. Обложка © Telegram / Донецкое агентство новостей
Украинские военнослужащие нанесли очередной террористический удар по мирному объекту, потому что прекрасно видят свои неудачи на Донецком направлении. Об этом ТАСС рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский, комментируя прилёт по ТЦ "Галактика" в Донецке.
"На фоне наших успехов на линии боевого соприкосновения на Донецком направлении противнику особо нечем похвастаться и он наносит удары по мирным объектам республики. Киевский террористический режим нанёс удар по ТЦ "Галактика" в Петровском районе. Этот район является одним из самых пострадавших в нашем городе", — пояснил он.
Напомним, ВСУ ударили по ТЦ "Галактика" в Донецке. Внутри в момент прилёта находились как минимум 100 человек. В результате чудовищного украинского удара были ранены как минимум 11 человек. По предварительным данным, погибли минимум двое человек. Здание торгового центра полностью выгорело. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.