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В Госдуме задались вопросом, чем заняты мировые правозащитники, пока Киев бьёт по ТЦ в Донецке

Депутат Спиридонов: Киев ответит за все слёзы жителей Донбасса

16 августа, 13:52
Разрушенный ударом ВСУ торговый центр "Галактика" в Донецке. Фото © Telegram / Донецкое агентство новостей

Разрушенный ударом ВСУ торговый центр "Галактика" в Донецке. Фото © Telegram / Донецкое агентство новостей

Депутат Госдумы Александр Спиридонов задался вопросом, чем заняты международные правозащитные организации в то время, когда ВСУ бьют по ТЦ в Донецке. В беседе с Life.ru он подчеркнул, что киевский режим ответит за все слёзы жителей Донбасса.

Террористический режим Зеленского снова бьёт по мирным гражданам. Где же международные правозащитные организации, где пресловутые "Белые каски"? Почему они не торопятся спасать людей Донбасса? Да потому что команды не было из-за океана. Но эти трагедии никогда не будут забыты. Киевский режим ответит за всё, за все слёзы жителей Донбасса.

Александр Спиридонов

Депутат Госдумы

Террористический режим Зеленского снова бьёт по мирным гражданам. Где же международные правозащитные организации, где пресловутые "Белые каски"? Почему они не торопятся спасать людей Донбасса? Да потому что команды не было из-за океана. Но эти трагедии никогда не будут забыты. Киевский режим ответит за всё, за все слёзы жителей Донбасса.
Террористический режим Зеленского снова бьёт по мирным гражданам. Где же международные правозащитные организации, где пресловутые "Белые каски"? Почему они не торопятся спасать людей Донбасса? Да потому что команды не было из-за океана. Но эти трагедии никогда не будут забыты. Киевский режим ответит за всё, за все слёзы жителей Донбасса.
В Донецке призвали "прочистить Украину" после атаки ВСУ на ТЦ "Галактика"
В Донецке призвали "прочистить Украину" после атаки ВСУ на ТЦ "Галактика"

Напомним, что об ударе ВСУ по "Галактике" стало известно сегодня днём, 16 августа. Внутри в этот момент находилось как минимум 100 человек. В результате чудовищного украинского удара были ранены как минимум 11 человек. По предварительным данным, погибли минимум двое, эта информация пока уточняется.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Ольга Годуненко
Ольга Годуненко
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