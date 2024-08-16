В Госдуме задались вопросом, чем заняты мировые правозащитники, пока Киев бьёт по ТЦ в Донецке

Террористический режим Зеленского снова бьёт по мирным гражданам. Где же международные правозащитные организации, где пресловутые "Белые каски"? Почему они не торопятся спасать людей Донбасса? Да потому что команды не было из-за океана. Но эти трагедии никогда не будут забыты. Киевский режим ответит за всё, за все слёзы жителей Донбасса.