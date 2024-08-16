Пушилин: Тринадцать жителей Донецка пострадали при обстрелах ВСУ

Число мирных жителей, которые получили ранения в результате атак на Донецк 16 августа, увеличилось до 13. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

"В Петровском районе Донецка при обстреле с применением противником ствольной артиллерии ранены 11 гражданских лиц: парень-подросток 2008 г. р., женщины 1972, 1970, 1982, 1973 и 1982 г. р., мужчины 1982, 1985, 1986, 1983 и 1973 г. р. Также в результате атаки БПЛА-камикадзе по гражданскому автомобилю пострадали мужчина 1963 г. р. и женщина 1976 г. р", — написал Пушилин в телеграм-канале.

Также в ходе киевской агрессии повреждения были нанесены трём жилым домам и трём гражданским объектам в Петровском районе Донецка (ТЦ "Галактика", больница № 14), а также в Никитовском районе Горловки (ЛЭП).