"Ответ будет жёстким": Захарова осудила атаку ВСУ на ТЦ "Галактика" в Донецке и пообещала отомстить
Захарова назвала атаку ВСУ на ТЦ "Галактика" в Донецке террористическим актом
Подлая атака ВСУ на ТЦ "Галактика" в Донецке является тщательно спланированным террористическим актом, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По её словам, ВСУ хотят посеять панику, обстреливая российские регионы с разрешения Запада.
В комментарии она также отметила, что подрыв моста через реку Сейм в Глушковском районе Курской области был совершён для того, чтобы не дать мирным гражданам эвакуироваться. Захарова считает, что ВСУ пошли на такую меру, потому что жители являются их основной мишенью.
"Однако жестокость и террористические методы киевского режима приводят к обратному — наши граждане консолидируются против угрозы, количество добровольцев, желающих заключить контракты с Минобороны России и защищать свою Родину, только растёт", — говорится в сообщении, опубликованном МИД РФ.
Захарова осудила нападки украинской армии, призвав мировое сообщество обратить внимание на действия ВСУ. Преступники совершившие обстрел торгового центра в Донецке и другие атаки, будут сурово наказаны, Россия не оставит это без ответа, заключила представитель МИД.
Напомним, ВСУ ударили по ТЦ "Галактика" в Донецке. Внутри в момент прилёта находились не менее 100 человек. В результате чудовищного украинского удара были ранены 11 человек. По предварительным данным, погибли минимум двое человек. В Курской же области со второго удара был уничтожен мост через реку Сейм. Первый удар не нанёс серьёзных повреждений сооружению, однако отобрал жизни двух молодых волонтёров ОНФ.
Telegram / МИД России