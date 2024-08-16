"Ответ будет жёстким": Захарова осудила атаку ВСУ на ТЦ "Галактика" в Донецке и пообещала отомстить

Подлая атака ВСУ на ТЦ "Галактика" в Донецке является тщательно спланированным террористическим актом, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По её словам, ВСУ хотят посеять панику, обстреливая российские регионы с разрешения Запада.

В комментарии она также отметила, что подрыв моста через реку Сейм в Глушковском районе Курской области был совершён для того, чтобы не дать мирным гражданам эвакуироваться. Захарова считает, что ВСУ пошли на такую меру, потому что жители являются их основной мишенью.

"Однако жестокость и террористические методы киевского режима приводят к обратному — наши граждане консолидируются против угрозы, количество добровольцев, желающих заключить контракты с Минобороны России и защищать свою Родину, только растёт", — говорится в сообщении, опубликованном МИД РФ.