Беспилотник самолётного типа сбит в Воронежской области
Губернатор Гусев: В Воронежской области средства ПВО сбили БПЛА самолётного типа
Этой ночью над территорией Воронежской области дежурные средства ПВО обнаружили и ликвидировали беспилотник самолётного типа. Данных о пострадавших и разрушениях не поступало, передаёт в телеграм-канале губернатор региона Александр Гусев.
«В регионе дан отбой опасности атаки беспилотников», — написал Гусев.
Работать этой ночью пришлось силам ПВО и в Ростовской области, где отразили атаку пяти беспилотников, пытавшихся прорваться через воздушную границу РФ. Избежать прилётов удалось благодаря оперативной работе расчётов российских ЗРК.
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