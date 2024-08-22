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22 августа, 03:42

Беспилотник самолётного типа сбит в Воронежской области

Губернатор Гусев: В Воронежской области средства ПВО сбили БПЛА самолётного типа

Этой ночью над территорией Воронежской области дежурные средства ПВО обнаружили и ликвидировали беспилотник самолётного типа. Данных о пострадавших и разрушениях не поступало, передаёт в телеграм-канале губернатор региона Александр Гусев.

«В регионе дан отбой опасности атаки беспилотников», — написал Гусев.

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Работать этой ночью пришлось силам ПВО и в Ростовской области, где отразили атаку пяти беспилотников, пытавшихся прорваться через воздушную границу РФ. Избежать прилётов удалось благодаря оперативной работе расчётов российских ЗРК.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Анатолий Симоненко
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