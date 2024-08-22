Зашедший под Курск американский танк Abrams настиг огненный удар возмездия
Алаудинов доложил об уничтожении танка Abrams в Курской области
Танк Abrams ВСУ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / M2M_PL
Российские военные подбили американский танк Abrams в Курской области на позициях ВСУ. Об этом отчитался заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил России, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов у себя телеграм-канале.
«На фронте у нас пока все очень хорошо, все под контролем. Противник активных боевых действий сегодня не предпринимал, но в то же самое время мы подбили с десяток единиц техники, там и пикапы, и <...> танк один Abrams», — доложил генерал.
По его словам, наши парни подбили несколько единиц артиллерийских установок разного калибра, принадлежащих украинской армии.
Напомним, что ВСУ начали операцию в Курской области 6 августа, интенсивные бои продолжаются и по сей день. Потери противника в живой силе превысили 4 130 человек, также ВС РФ уничтожили множество вражеской техники. Недавно стало известно, что наёмники из американской ЧВК Forward Observations Group также участвовали в нападении на мирный регион. Как оказалось, иностранцы уже два года работают в составе ВСУ.