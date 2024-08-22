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22 августа, 07:15

Зашедший под Курск американский танк Abrams настиг огненный удар возмездия

Алаудинов доложил об уничтожении танка Abrams в Курской области

Танк Abrams ВСУ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / M2M_PL

Танк Abrams ВСУ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / M2M_PL

Российские военные подбили американский танк Abrams в Курской области на позициях ВСУ. Об этом отчитался заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил России, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов у себя телеграм-канале.

«На фронте у нас пока все очень хорошо, все под контролем. Противник активных боевых действий сегодня не предпринимал, но в то же самое время мы подбили с десяток единиц техники, там и пикапы, и <...> танк один Abrams», — доложил генерал.

По его словам, наши парни подбили несколько единиц артиллерийских установок разного калибра, принадлежащих украинской армии.

Алаудинов: Среди пленных в Курской области нет иностранных наёмников
Алаудинов: Среди пленных в Курской области нет иностранных наёмников

Напомним, что ВСУ начали операцию в Курской области 6 августа, интенсивные бои продолжаются и по сей день. Потери противника в живой силе превысили 4 130 человек, также ВС РФ уничтожили множество вражеской техники. Недавно стало известно, что наёмники из американской ЧВК Forward Observations Group также участвовали в нападении на мирный регион. Как оказалось, иностранцы уже два года работают в составе ВСУ.

Андрей Бражников
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