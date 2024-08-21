Алаудинов: Среди пленных в Курской области нет иностранных наёмников
Среди пленных солдат ВСУ в Курской области нет иностранных наёмников. Такое заявление сделал заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.
«На том участке, где мы взяли пленных, ни одного иностранца на данный момент нет», — заявил он в эфире Первого канала.
Напомним, что ВСУ начали операцию в Курской области 6 августа, интенсивные бои продолжаются и по сей день. Потери противника в живой силе превысили 4 130 человек, также ВС РФ уничтожили множество вражеской техники. Недавно стало известно, что наёмники из американской ЧВК Forward Observations Group также участвовали в нападении на мирный регион. Как оказалось, иностранцы уже два года работают в составе ВСУ.
Telegram / Zelenskiy