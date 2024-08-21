Алаудинов: Среди пленных в Курской области нет иностранных наёмников

Среди пленных солдат ВСУ в Курской области нет иностранных наёмников. Такое заявление сделал заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

«На том участке, где мы взяли пленных, ни одного иностранца на данный момент нет», — заявил он в эфире Первого канала.