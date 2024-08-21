Наёмники из американской ЧВК Forward Observations Group, участвующие в нападении на Курскую область, являются вызовом для России, который требует незамедлительного ответа. Об этом заявил депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.

«Участие американской ЧВК в нападении ВСУ на Курскую область неудивительно, так как они не только наблюдатели, но и фактически командиры ВСУ. Это вызов со стороны США, на который, уверен, Россия обязательно ответит», — сказал депутат в беседе с РИА «Новости»

По словам парламентария, США ввели своих солдат в украинскую армию, а после этого начали проводить военный эксперимент по эффективности своих бойцов. Белик отметил, что теперь нельзя отрицать прямое участие Вашингтона в украинском конфликте.