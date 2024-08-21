«Неудивительно»: В ГД осудили участие американских наёмников в нападении на Курскую область
Депутат Белик назвал участие ЧВК США в нападении ВСУ на Курскую область вызовом
Наёмники из американской ЧВК Forward Observations Group, участвующие в нападении на Курскую область, являются вызовом для России, который требует незамедлительного ответа. Об этом заявил депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.
«Участие американской ЧВК в нападении ВСУ на Курскую область неудивительно, так как они не только наблюдатели, но и фактически командиры ВСУ. Это вызов со стороны США, на который, уверен, Россия обязательно ответит», — сказал депутат в беседе с РИА «Новости»
По словам парламентария, США ввели своих солдат в украинскую армию, а после этого начали проводить военный эксперимент по эффективности своих бойцов. Белик отметил, что теперь нельзя отрицать прямое участие Вашингтона в украинском конфликте.
Депутат добавил, что для армии ЧВК являются глазами и ушами в военных операциях. Необходимо показательно наказывать попавших в плен американских наёмников, чтобы продемонстрировать им, что бывает после «прихода на российскую землю с оружием», заключил Белик.
Напомним, что Forward Observations Group сообщила об участии в вылазке ВСУ на территорию курского приграничья 19 августа. Геолокация опубликованного снимка с тремя вооружёнными наёмниками подтверждает присутствие бойцов в российском регионе. Позже вскрылось, что ЧВК уже два года работает на Украине.
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